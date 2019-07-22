الضالع تشيد بدعم الإمارات للتخفيف من معاناة المرضى

عدن (الاتحاد) أشادت السلطات المحلية بمحافظة الضالع، بالدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، لصالح إنعاش الخدمات الصحية بالمحافظة، والتخفيف من معاناة المرضى والجرحى والمصابين، في ظل أوضاع الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي الانقلابية على قرى ومناطق الضالع. وأكد محافظ الضالع اللواء ركن، علي مقبل صالح، أن الهلال الأحمر كان سباقاً في تقديم العون والمساعدة لمستشفى النصر العام، الذي يعد المرفق الصحي الوحيد، الذي يقدم خدماته لأبناء المحافظة والمناطق المجاورة لها، مشيراً إلى أن شحنات المساعدات الدوائية والطبية، أسهمت بشكل كبير في استمرارية العمل، رغم حجم المعاناة التي يعيشها أبناء الضالع جراء العمليات العسكرية، التي تشهدها بعض المناطق للتصدي لميليشيات الحوثي، التي تستهدف المدنيين والمناطق السكنية بشكل متعمد.

وأشاد بالجهود الإغاثية، التي قدمتها، ولا زالت تقدمها هيئة الهلال الأحمر، في سبيل دعم مستشفى النصر العام، وكذلك افتتاح مستشفى الشيخ محمد بن زايد لعلاج جرحى الحرب والمصابين.

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