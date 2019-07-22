تركيا تضيق الخناق على اللاجئين السوريين

أنقرة (مواقع إخبارية)

تواصل السلطات التركية، في تضييق الخناق على السوريين، وتتجدد مخاوف اللاجئين كل يوم مع الإجراءات الأمنية المشددة، التي تنفذها السلطات في أماكن تواجدهم المختلفة داخل البلاد. وقالت ولاية إسطنبول، إن عملية إلقاء القبض وترحيل الداخلين إلى تركيا، بطريقة غير شرعية مستمرة.

وأضافت الولاية، في بيان، أنها أعطت «مهلة حتى تاريخ 20 أغسطس القادم للأجانب من الجنسية السورية، الذين يملكون هويات حماية مؤقتة في محافظات غير إسطنبول، ويعيشون بها حتى يعودوا إلى محافظاتهم، والذين لا يعودون حتى نهاية المهلة المؤقتة سيتم ترحيلهم إلى المحافظات المسجلين فيها، وفق تعليمات وزارة الداخلية».

كما طلبت الولاية من الأجانب، الذين يملكون حق الإقامة في إسطنبول، أن يحملوا «وثائق الحماية المؤقتة أو جوازات السفر لإبرازها للقوات الأمنية حين الطلب، وذلك للحيلولة دون وقوع أي أضرار».

وأظهر فيديو متداول، اختباء عمال سوريين في أحد المصانع، في منطقة سلطان بيلي، في إسطنبول، خشية ضبطهم، بسبب عدم وجود أوراق نظامية بحوزتهم.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن حكومته ستتخذ خطوات جديدة تجاه السوريين في تركيا، تتضمن ثلاثة ملفات، هي التشجيع على العودة، وترحيل مرتكبي الجرائم، واقتطاع الضرائب في المستشفيات.