قضت محكمة في مصر، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد في حق 11 إرهابياً والمشدد 15 سنة لمدانين اثنين والسجن 3 سنوات لمتهم واحد لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.
وتضمنت الاتهامات الموجهة إلى المدانين تلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد والتخطيط لشن هجمات ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والسعي إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.
اقرأ أيضاً... الرئيس المصري يؤكد محاصرة الإرهاب وتدمير بنيته التحتية
وتخوض قوات الأمن المصرية عملية عسكرية ضد مجموعات متشددة في سيناء وجماعة "الإخوان" الإرهابية.
وتستهدف تلك المجموعات، من حين لآخر، قوات الأمن والمدنيين بتفجيرات.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة مصرية تسجن 15 شخصاً بعد إدانتهم بالانضمام لداعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.