محكمة مصرية تسجن 15 شخصاً بعد إدانتهم بالانضمام لداعش

قضت محكمة في مصر، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد في حق 11 إرهابياً والمشدد 15 سنة لمدانين اثنين والسجن 3 سنوات لمتهم واحد لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.

وتضمنت الاتهامات الموجهة إلى المدانين تلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد والتخطيط لشن هجمات ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والسعي إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.

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وتخوض قوات الأمن المصرية عملية عسكرية ضد مجموعات متشددة في سيناء وجماعة "الإخوان" الإرهابية.

وتستهدف تلك المجموعات، من حين لآخر، قوات الأمن والمدنيين بتفجيرات.