ترامب خلال استقباله خان: نتعاون مع باكستان للخروج من أفغانستان

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تعمل مع باكستان لإيجاد سبيل للخروج من الحرب في أفغانستان.

وعرض ترامب، خلال اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، على إسلام آباد المساعدة في تخفيف التوتر مع الهند.

ولا يزال ترامب محجما عن إعادة تقديم المعونات الأميركية لباكستان، ويربط ذلك بما سيتم تنفيذه على الأرض.

بدوره، قال خان لترامب إنه لا يوجد سوى حل وحيد بشأن أفغانستان وإن إبرام اتفاق للسلام مع حركة طالبان صار أقرب من أي وقت مضى. وأضاف أنه يأمل في أن يستطيع، خلال الأيام المقبلة، أن يحث طالبان على استئناف المحادثات.

وترى الولايات المتحدة أن التعاون مع باكستان يجب أن يفضي لاتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ 17 عاماً في أفغانستان، غير أن العلاقات بين البلدين معقدة.

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ويريد ترامب إنهاء الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان ويرى أن تعاون باكستان ضروري في سبيل التوصل إلى أي اتفاق لإنهاء الحرب وضمان ألا تكون باكستان قاعدة لجماعات متشددة مثل تنظيم داعش الإرهابي.

وترغب واشنطن في أن تضغط إسلام آباد على حركة طالبان الأفغانية من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار والمشاركة في محادثات تشمل ممثلين للحكومة الأفغانية.

وقطع ترامب، العام الماضي، معونات أمنية لباكستان بمئات الملايين من الدولارات، متهماً إسلام آباد بتوفير ملاذ آمن للمتشددين، وهو ما تنفيه باكستان.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا سيجتمع في وقت لاحق اليوم الإثنين مع جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية.