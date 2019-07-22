مستقلون يفوزون في أول انتخابات تجري داخل المنطقة القبلية الباكستانية

أعلنت لجنة الانتخابات العامة في إسلام آباد، اليوم الإثنين، نتائج أول انتخابات برلمانية جرت في المقاطعات القبلية السبع شمال غرب باكستان، التي أدمجت مؤخراً مع إقليم خيبر بختون خوا الشمالي الغربي.

وهذه المقاطعات هي: باجور ومهمند وكورام واوراك زي وخيبر ووزيرستان الشمالية ووزيرستان الجنوبية.

وأفرزت الدوائر الانتخابية نتائج 16 مقعداً برلمانياً فاز المرشحون المستقلون بستة مقاعد منها.

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وذكرت لجنة الانتخابات أنه يتعين على المستقلين، وفقاً لقوانين الانتخابات، الانضمام إلى حزب سياسي في غضون ثلاثة أيام.

وكانت المقاطعات القبائلية السبع تخضع لإدارة اتحادية. وقد تم دمجها، العام الماضي، مع إقليم خيبر بختون خوا بعد اعتماد التعديل الدستوري الخامس والعشرين.