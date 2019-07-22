ماكرون: الدول الأوروبية تتفق على آلية جديدة لتوزيع المهاجرين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن نحو 14 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي وافقت على "آلية تضامن" جديدة اقترحتها ألمانيا وفرنسا لتوزيع المهاجرين في أنحاء الاتحاد.

وكان وزراء الخارجية والداخلية في دول الاتحاد الأوروبي اجتمعوا في باريس اليوم لمناقشة الهجرة والمسائل الأمنية.

وتنص اتفاقية دبلن على أن يسجل المهاجر وطالب اللجوء السياسي طلبه في أول بلد أوروبي يصل إليه. وهو ما رفضته إيطاليا ومالطا بوصفهما أكثر الدول يصل إليها المهاجرون بحكم قربها من الشواطئ الليبية والتونسية.

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وتطالب إيطاليا بتوزيع عادل بين دول الاتحاد للمهاجرين الذين يصلون إلى أراضيها انطلاقاً من مبدأ التضامن الذي قام عليه التكتل الأوروبي.

وقال ماكرون للصحفيين "في ختام اجتماع هذا الصباح، عبرت 14 دولة عن موافقتها من حيث المبدأ على الوثيقة الفرنسية الألمانية".