الرئاسة الفلسطينية: سنتخذ قرارات مصيرية بشأن الاتفاقات مع الاحتلال

أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أنها ستتخذ خلال اجتماعات المقبلة قرارات مصيرية بشأن العلاقة مع إسرائيل والاتفاقات الموقعة معها.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن "القيادة ستعقد، خلال الأيام المقبلة، سلسلة اجتماعات هامة، رداً على عمليات الهدم التي نفذتها إسـرائيل، في حي واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، والخروقات المتواصل في الأرض الفلسطينية".

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وأضاف أبو ردينة أن "الرئيس محمود عباس حذر مراراً وتكراراً من أن الجانب الفلسطيني لا يمكنه الاستمرار بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل إذا بقيت مصرة على عدم الالتزام بها، مشدداً على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم كافة، بما في ذلك إسرائيل كسلطة احتلال".

وكان الاحتلال شرع، منذ صباح اليوم الإثنين، في عمليات هدم جماعية تستهدف 16 بناية سكنية تضم نحو 100 شقة سكنية في واد الحمص، تقع معظمها في المناطق المصنفة "أ" التابعة للسيادة الفلسطينية.