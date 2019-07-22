كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع أكثر من 30 حوثيًا بكمين للجيش اليمني في صرواح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي أكثر من 30 عنصرًا من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم في كمين محكم نفّذه الجيش الوطني اليمني بجبهة صرواح غربي محافظة مأرب اليمنية.

وأوضح موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني اليمني استدرجت فجر اليوم مجموعة من عناصر المليشيا الانقلابية في قلب جبهة صرواح، وباغتت عناصر المليشيا الحوثية بهجوم مفاجئ نتج عنه مقتل أكثر من ثلاثين عنصرًا منها، فيما لاذ البقية بالفرار، وصادرت كميات من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.