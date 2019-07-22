كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير السعودي بالقاهرة عن مدينة الإنتاج الإعلامي: الأكبر في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف السفير أسامة نقلى، سفير السعودية بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية، مدينة الإنتاج الإعلامي، بأنها مدينة غير تقليدية أو نمطية عقب زيارته لها بدعوة من أسامة هيكل، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال"نقلي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج"على مسئوليتي"، المذاع على فضائية"صدى البلد"، مساء الإثنين إنها مدينة متكاملة ولديها كل الإمكانيات البشرية والتكنولوجية.

وأشار إلى أن مدينة الإنتاج الإعلامي تشمل خبرات إعلامية كبرى، لافتًا إلى أنها من أكبر المدن الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط.

