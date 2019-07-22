رسميًا.. منير بنصالح يتسلم مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ويتنازل عن “تسريحة شعره” القديمة

جرى، اليوم الاثنين، تسليم المهام بين منير بن صالح، الذي عينه الملك محمد السادس أمينًا عامًا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخلفه محمد الصبار.

وأظهرت الصور الأولى لمنير بنصالح خلال أشغال تسليمه مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بينه وبين محمد الصبار، تنازله عن تسريحة شعره القديمة التي عُرف بها ” Queue de cheval” وظهر بتسريحة شعر عادية.

وقال بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة الماضي، إن تعيين بنصالح جاء تطبيقُا للمواد 36 و45 و52 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير رقم 1.18.17 المؤرخ في 5 جمادى الآخرة 1439، الموافق لـ 22 فبراير 2018.