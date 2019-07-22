للمرة الثالثة.. أحيزون على رأس جامعة ألعاب القوى

انتخب اليوم الاثنين، عبد السلام أحيزون رئيسا للجامعة الملكية لألعاب القوى، خلال الجمع العام العادي، الذي نظم بمقرها، في مدينة الرباط.

وشهدت أشغال الجمع العام احتجاجات كبيرة من طرف هشام الكروج، الذي طعن في ترشيح أحيزون لولاية ثالثة، وذلك ما يتعارض مع مذكرة وزارة الشباب والرياضة، والقانون الجديد 09/30.

وتم تلاوة التقرير الأدبي للجمع في ظرف دقيقة واحدة، وسط احتجاج كبير من الكروج ومؤيديه، قبل أن تستمر أشغاله بمناقشة التقرير المالي.

وتضمنت أشغال جمع جامعة أم الألعاب مجموعة من النقاط، على غرار الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات، والتداول في مشروع ميزانية السنة المالية 2019، قبل أن يحظى أحيزون بولاية ثالثة على رأس الجامعة.