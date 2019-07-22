لقجع يوجه رسالة لرونار بعد استقالته ويؤكد: ” تلقينا عشرات السير الذاتية وهكذا سنختار المدرب الجديد” – اليوم 24 Loading ... Loading ... لقجع يوجه رسالة لرونار بعد استقالته ويؤكد: ” تلقينا عشرات السير الذاتية وهكذا سنختار المدرب الجديد” – اليوم 24

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