احتجاجات من الكروج في الجمع العام العادي لجامعة ألعاب القوى

شهدت أشغال الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية للألعاب القوى، المنعقد في هذه الأثناء بمقر الجامعة في الرباط، احتجاجات كبيرة من البطل العالمي والأولمبي هشام الكروج.

وبدأ الكروج احتجاجاته مباشرة مع بدء أشغال الجمع العام، وسرعان ما تعالت الأصوات المؤيدة للبطل الأولمبي، خاصة خلال تلاوة التقرير الأدبي، الذي لم تتجاوز مدته دقيقة واحدة.

ورفض الكروج ومؤيديه، إتمام الجمع العام، حيث طعنوا في قانونية أشغاله، التي شهدت ترشح الرئيس الحالي لجامعة أم الألعاب عبد السلام أحيزون لولاية ثالثة، وهو ما يعتبره الكروج يتعارض ومذكرة وزارة الشباب والرياضة، والقانون الجديد 09/30.

وينص قانون 09/30، ألا يتجاوز المترشح ولايتين، وهو ما خرقه أحيزون بترشحه لولاية ثالثة، علما أنه يسهر على رئاسة الجامعة لأزيد من عقدين.

واستمرت أشغال الجمع العام بعد ذلك، بمناقشة التقرير المالي، علما أن أشغال الجمع العام تتضمن مجموعة من النقاط كذلك، على غرار، الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات، والتداول في مشروع ميزانية السنة المالية 2019.