مهرجان السعيدية للضحك.. السكتور ومسلم نجما دورته الأولى

يلتقي جمهور مدينة السعيدية، وسياحها مع المهرجان الدولي للضحك “مانداغيغ”، في الفترة الممتدة بين 8 إلى 10 من شهر غشت المقبل، بحضور الفكاهي الجزائري الشهير عبد القادر الستكور.

وتنظم الدورة الأولى من مهرجان السعيدية الدولي للضحك “مانداغيغ” تحت شعار “إضحك.. راك في السعيدية”، للقاء الجمهور مع نجوم الكوميديا من المغرب، وخارجه، وحفل غنائي نجمه مغني الراب، مسلم.

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ويلتقي الجمهور في حفل الافتتاح الكوميدي الجزائري الشهير عبد القادر السيكتور، ثم ستكون الخشبة في اليوم الثاني مخصصة على مدى ساعتين من الزمن لفرقة “البومبا كوميك”،، أما اليوم الثالث، يوم الختام، سيقدم كل من حسن، ومحسن، والثنائي قهوة وحليب، وآخرون، عروضهم أمام الجمهور، إضافة إلى الحفل الموسيقي، الذي سيكون نجمه مغني الراب مسلم.

ويهدف مهرجان “مانداغيغ” لتمكين جمهور الجهة الشرقية من التواصل بشكل مباشر مع نجوم الكوميديا، المفضلين لديهم، باعتباره المهرجان الفكاهي الأول من نوعه، الذي يقام في السعيدية، بعيدا عن المهرجانات الغنائية، التي تشتهر بها المنطقة.