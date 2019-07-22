انفجار بمحيط قاعدة فرنسية في مالي يسقط 3 جرحى

انفجرت سيارة مفخخة، الإثنين، بمدخل قاعدة غاو العسكرية الفرنسية في شمال شرق مالي، ما أسفر عن سقوط ثلاثة جرحى فرنسيين وإستونيين، بحسب ما أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان الكولونيل فريدريك باربري، في تصريحات صحفية، وقع هجوم بسيارة مفخخة عند مدخل القسم الفرنسي من معسكر غاو" الذي تتقاسمه قوة برخان الفرنسية لمكافحة الإرهابيين وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي "مينوسما" والقوات المالية.

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وأشار المتحدث إلى أن التفجير أسفر عن "إصابة ثلاثة عسكريين فرنسيين وإستونيين بجروح" لا تهدد الحياة.

ورغم اتفاق السلام الموقع مع جماعات متمردة يهيمن عليها الطوارق والهادف إلى عزل الإرهابيين، فإنّ مناطق كاملة لا تزال خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية، وتلك التابعة للأمم المتحدة، ولا تزال تتعرض لهجمات دموية، وفي السنوات الأخيرة، تمددت هذه الهجمات إلى وسط مالي وجنوبها وأيضاً إلى الجارتين بوركينا فاسو والنيجر.

وبدأت الاعتداءات الانتقامية في وسط مالي، عندما ظهرت مجموعة إرهابية يهيمن عليها أفراد عرقية الفولاني بقيادة الداعية أمادو كوفا في المنطقة وبدأت باستهداف مجموعتي "بامبارا" و"دوغون" العرقيتين.

و"الفولاني" هم رعاة وتجار ماشية في الأساس بينما "بامبارا" و"دغون" مزارعون مستقرون تقليديا.