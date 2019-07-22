بريطانيا: لا تنازلات فيما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت يوم الاثنين إنه لا يمكن تقديم تنازلات فيما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز وإن من الممكن أن تتعاون بريطانيا مع الولايات المتحدة بشأن نهجها تجاه المسألة رغم اختلاف وجهات النظر بين البلدين إزاء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.
وقال هنت أمام أعضاء البرلمان ”عندما يتعلق الأمر بحرية الملاحة، لا يمكن تقديم تنازلات“، مضيفا أنه رغم أن الولايات المتحدة لم تعد تدعم الاتفاق النووي الذي تسانده بريطانيا، فإن بإمكان البلدين التعاون في معظم القضايا.
وأضاف ”لذا فإن الحل الذي نقترحه على مجلس (العموم) هذا المساء هو حل يشمل تحالفا أوسع بكثير بين بلدان، بما فيها بلدان أخرى... تتبنى نهجا مختلفا إزاء اتفاق إيران النووي“.
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