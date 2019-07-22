الان تتابع السجن 3 سنوات للكويتي محمد الهاجري بتهمة الإساءة للسعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الكويت - الخليج 365 قضت محكمة التمييز الكويتية يوم الإثنين، بسجن الناشط محمد خالد الهاجري ثلاث سنوات بتهمة الإساءة إلى السعودية وقياداتها. ووفقًا لحساب (أمن ومحاكم) المختص بالأخبار الأمنية والقضائية، فإن حكم التمييز جاء مؤيدًا لحكم الاستئناف الصادر سابقًا، بحق الناشط الهاجري الذي ألقي القبض عليه قبل أشهر قليلة.

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