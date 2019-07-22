ترمب يقترح التوسط بين الهند وباكستان في قضية كشمير

جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365

عرض الرئيس دونالد ترامب الاثنين التوسط في النزاع المستمر منذ عقود بين الهند وباكستان بشأن إقليم كشمير، في خطوة يمكن أن تؤذن بتغير في السياسة الأميركية التي تقول بأنه يجب حل القضية بشكل ثنائي بين البلدين.

واقليم كشمير مقسم بين البلدين والصين منذ نهاية الاستعمار البريطاني في 1947، ولا يزال مصدر توتر بين القوتين النوويتين.

وقال ترامب في البيت الأبيض حيث يستضيف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان “إذا كان بإمكاني أن أساعد، أود أن أكون وسيطا، إذا كان بإمكاني أن أفعل شيئا، أخبروني”.

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وهذه ليست المرة الأولى التي يعرض فيها ترامب التوسط في نزاع دولي معقد، ويرجح أن ترفض نيودلهي الوساطة الأميركية التي تسعى باكستان للحصول عليها منذ زمن.

وكان ترامب عرض الجمعة مساعدة كوريا الجنوبية واليابان في حل خلافهما بسبب عمالة السخرة أثناء الحرب العالمية الثانية والتي أضرت بالعلاقات التجارية بين البلدين.

وفي 2017 عرض الوساطة في خلافات على الأراضي في بحر الصين الجنوبي بين الصين وفيتنام وغيرها من دول آسيا-المحيط الهادئ.

وخاضت الهند وباكستان حربين من أصل ثلاثة حروب بسبب كشمير.