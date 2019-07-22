شكرا لقرائتكم خبر عن وساطة أمريكية بين الهند وباكستان بشأن كشمير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الاثنين)، التوسط في النزاع المستمر منذ عقود بين الهند وباكستان بشأن اقليم كشمير، في خطوة يمكن أن تؤذن بتغير في السياسة الأمريكية تجاه البلدين. وقال ترمب في البيت الأبيض حيث يستضيف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان : «إذا كان بإمكاني أن أساعد، أودّ أن أكون وسيطاً.. إذا كان بإمكاني أن أفعل شيئاً، أخبروني».

عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الاثنين)، التوسط في النزاع المستمر منذ عقود بين الهند وباكستان بشأن اقليم كشمير، في خطوة يمكن أن تؤذن بتغير في السياسة الأمريكية تجاه البلدين. وقال ترمب في البيت الأبيض حيث يستضيف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان : «إذا كان بإمكاني أن أساعد، أودّ أن أكون وسيطاً.. إذا كان بإمكاني أن أفعل شيئاً، أخبروني».

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