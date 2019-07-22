شكرا لقرائتكم خبر عن كوشنر يناقش تفاصيل «خطة القرن» خلال زيارة للشرق الاوسط تشمل إسرائيل والأردن ومصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

قال مسؤول بالإدارة الأمريكية إن المستشار بالبيت الأبيض غاريد كوشنر سيرأس وفدا أمريكيا في جولة بالشرق الأوسط تشمل إسرائيل والأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل خطته المقترحة للتنمية الاقتصادية للفلسطينيين التي يبلغ حجمها 50 مليار دولار فيما يعرف إعلاميا باسم "صفقة القرن".

وأضاف المسؤول بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء أنه من المتوقع أن يغادركوشنر والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات والمسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية بريان هوك، وآفي بركويتس مساعد كوشنر واشنطن أواخر هذا الشهر ويعود إليها أوائل أغسطس.

Advertisements

وواجهت الخطة انتقادات على نطاق واسع في الأوساط العربية في جميع أنحاء المنطقة.

وأثار غياب الحل السياسي، الذي قالت واشنطن أنها سوف تكشف عنه النقاب في وقت لاحق، رفضا ليس فقط من قبل الفلسطينيين، بل من دول عربية تطمح إسرائيل لإقامة علاقات طبيعية معها.

ورغم تأكيد كوشنر على أن الشق الاقتصادي فقط من خطة السلام هو الذي سيناقش في ورشة المنامة، تتراجع الآمال فيما يمكن أن يقدمه الشق السياسي من خطة إدارة ترمب من حلول.