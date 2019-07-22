شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع المهنيين السودانيين: مشاورات أديس أبابا ليست للمحاصصات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الخرطوم) أكد تجمع المهنيين السودانيين أن المشاورات الجارية حالياً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ليست للمحاصصات، مشددًا على أن المناصب ستكون للكفاءات الوطنية السودانية. وأوضح التجمع في بيان له اليوم (الإثنين) أن قوى الحرية والتغيير تسعى خلال المشاورات مع حملة السلاح للترتيب لعملية سلام شاملة، بهدف تحقيق العدالة والإنصاف والتنمية المتوازنة والمساواة في الحقوق ورد الظلم والعدوان.

أكد تجمع المهنيين السودانيين أن المشاورات الجارية حالياً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ليست للمحاصصات، مشددًا على أن المناصب ستكون للكفاءات الوطنية السودانية. وأوضح التجمع في بيان له اليوم (الإثنين) أن قوى الحرية والتغيير تسعى خلال المشاورات مع حملة السلاح للترتيب لعملية سلام شاملة، بهدف تحقيق العدالة والإنصاف والتنمية المتوازنة والمساواة في الحقوق ورد الظلم والعدوان.

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