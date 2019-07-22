قوة أوروبية لحماية السفن في الخليج .. وبريطانيا: لاتنازلات عن حرية الملاحة

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن) أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اليوم (الإثنين) أنّ بلاده ستسعى لتشكيل قوة حماية بحرية أوروبية في الخليج بعدما احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية أثناء عبورها مضيق هرمز، مشدّداً في الوقت أنه لا يمكن تقديم تنازلات فيما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز. وقال هانت أمام النواب البريطانيين: «سنسعى الآن إلى تشكيل مهمّة حماية بحرية أوروبية لضمان العبور الآمن في آن معاً لأطقم السفن وسفن الشحن في هذه المنطقة الحيوية». وأضاف أنّ هذه القوة لن تكون «جزءاً من سياسة الولايات المتحدة للضغط على إيران»، مشدّداً على أن بريطانيا«لا تسعى إلى مواجهة مع إيران».واستدرك: لكن إذا واصلت إيران هذا المسار الخطير فعليها قبول أن الثمن سيكون وجوداً عسكرياً غربياً أكبر في المياه على امتداد سواحلها.

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اليوم (الإثنين) أنّ بلاده ستسعى لتشكيل قوة حماية بحرية أوروبية في الخليج بعدما احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية أثناء عبورها مضيق هرمز، مشدّداً في الوقت أنه لا يمكن تقديم تنازلات فيما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز. وقال هانت أمام النواب البريطانيين: «سنسعى الآن إلى تشكيل مهمّة حماية بحرية أوروبية لضمان العبور الآمن في آن معاً لأطقم السفن وسفن الشحن في هذه المنطقة الحيوية». وأضاف أنّ هذه القوة لن تكون «جزءاً من سياسة الولايات المتحدة للضغط على إيران»، مشدّداً على أن بريطانيا«لا تسعى إلى مواجهة مع إيران».واستدرك: لكن إذا واصلت إيران هذا المسار الخطير فعليها قبول أن الثمن سيكون وجوداً عسكرياً غربياً أكبر في المياه على امتداد سواحلها.

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