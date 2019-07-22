التحالف يلاحق التهديد الحوثي للملاحة البحرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي استمرار الانتهاكات الحوثية للقانون الدولي الإنساني باستهداف المدنيين، مبينا أن قوات التحالف تلاحق مهددي الملاحة البحرية من الحوثيين، وتعاملت مع قارب حوثي مفخخ استهدف سفينة تجارية في البحر الأحمر.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي بالرياض أمس إن عاصفة الحزم بدأت لحماية الشعب اليمني ووقف التمدد الإيراني، مشيرا إلى أن التحالف مستمر في تحييد القدرات النوعية للحوثيين بالتصدي للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي تتعمد وضع مخازن أسلحتها بجانب مواقع مدنية، مشددا على أن التحالف يركز على العمل الإنساني في اليمن، إلى جانب مواصلة العمليات الهادفة إلى القضاء على الانقلاب الحوثي في البلاد.