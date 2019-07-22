أفادت مصادر الاشتراكي للـOTV بأن "لقاء رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ بوزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ لم يحدث أي خرق جدي، على أن يكثف الحريري نشاطه هذا الأسبوع لحل الأزمة والعودة الى مجلس الوزراء".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الاشتراكي للـOTV: لقاء الحريري وأبو فاعور لم يحدث أي خرق جدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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