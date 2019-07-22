هيئة العمل الفلسطيني تطالب الحريري بالتعجيل بمعالجة ازمة العمال الفلسطينيين

رأت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان اثر اجتماع لها ان "إستمرار التحركات الشعبية السلمية الحضارية وحصرها داخل المخيمات فقط، بما لا يؤثر سلبا على حياة ومعيشة اهلنا فيها، والجوار اللبناني الشقيق، وفتح مداخل المخيمات وتسهيل حركة الخروج والدخول إليها".
وتمنت هينة العمل الفلسطيني المشترك على رئيس الحكومة سعد الحريري التعجيل بمعالجة الأزمة التي نشبت بفعل قرارات وزارة العمل اللبنانية.
وأكدت حرصها على مواصلة الحوار مع الجهات اللبنانية المعنية ومن ضمنها لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حول جميع القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان.
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