هيئة العمل الفلسطيني تطالب الحريري بالتعجيل بمعالجة ازمة العمال الفلسطينيين

رأت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في ​لبنان​ اثر اجتماع لها ان "إستمرار التحركات الشعبية السلمية الحضارية وحصرها داخل ​المخيمات​ فقط، بما لا يؤثر سلبا على حياة ومعيشة اهلنا فيها، والجوار اللبناني الشقيق، وفتح مداخل المخيمات وتسهيل حركة الخروج والدخول إليها".

وتمنت هينة العمل الفلسطيني المشترك على رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ التعجيل بمعالجة الأزمة التي نشبت بفعل قرارات ​وزارة العمل​ اللبنانية.

وأكدت حرصها على مواصلة الحوار مع الجهات اللبنانية المعنية ومن ضمنها لجنة ​الحوار اللبناني الفلسطيني​ حول جميع القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان.