لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في حديث تلفزيوني إلى أن "حالة من الفوضى تسود قطاع الدراجات النارية غير المسجلة والذي يتطلب تحفيزا وتشجيعا لأصحاب الدراجات النارية من أجل تسجيلها وتشريع وضعهم وخاصة أننا نعلم أن هناك صرخة يومية وملاحقة من ​القوى الامنية​ لاصحاب هذه الدراجات".

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كانت هذه تفاصيل خبر قاسم هاشم: على أصحاب الدراجات النارية غير المسجلة تسوية أوضاعهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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