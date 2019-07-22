بهية الحريري بحثت مع رئيس الحكومة بموضوع قرار وزارة العمل

التقى رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في السراي الكبير رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب الحريري التي عرضت معه آخر التطورات المتصلة بموضوع التدابير التي اتخذتها ​وزارة العمل​ بما يتعلق بعمل الفلسطينيين في لبنان وتفاعلاتها والتوجه بالنسبة لإنهاء هذه القضية.

واشارت الحريري في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي الى ان "الأمور سائرة بشكل ايجابي نحو المعالجة الهادئة لهذا الموضوع من خلال ​مجلس الوزراء​ في أول جلسة له ".

وتشاورت الحريري هاتفيا حول الموضوع نفسه مع كل من سفير فلسطين في لبنان ​اشرف دبور​ وامين سر قيادة الساحة اللبنانية في ​حركة فتح​ وفصائل ​منظمة التحرير الفلسطينية​ ​فتحي ابو العردات​ وممثل ​حركة حماس​ في لبنان الدكتور ​احمد عبد الهادي​، ومسؤول ​عصبة الأنصار​ ​الشيخ أبو طارق السعدي​، ورئيس الحركة الاسلامية المجاهد ​الشيخ جمال خطاب​، والعميد ​محمود عيسى​ " ​اللينو​ "، حيث جددت لهم دعمها لحق ​اللاجئين الفلسطينيين​ في لبنان في العيش الكريم لحين عودتهم ، وتمنت عليهم كل من موقعه العمل على التهدئة وتنفيس الإحتقان في الشارع الفلسطيني على خلفية حالة الاعتراض على تدابير وزارة العمل افساحا في المجال امام المعالجة الهادئة لهذا الموضوع بما يحفظ كرامة الوجود الفلسطيني في لبنان ومتابعته عبر المؤسسات والأطر السياسية المشتركة اللبنانية – الفلسطينية .