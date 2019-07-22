مصدر وزاري للـOTV: تعيين أعضاء المجلس الدستوري سيتم في أقرب فرصة

أكّد مصدر وزاري مطلع للـOTV أن "تعيين أعضاء ​المجلس الدستوري​ سيتم في أقرب فرصة وسيشمل بالإضافة الى أعضاء المجلس الدستوري، نواب حاكم ​مصرف لبنان​ وبعض المناقلات القضائية". ولفت المصدر إلى أنه "قد لا يتم الأمر في أول جلسة ل​مجلس الوزراء​".

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