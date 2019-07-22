أكدت مصادر رئيس الحكومة سعد الحريري لقناة "الجديد" "اصرار رئيس الحكومة التام على رفض موضوع المجلس العدلي وثمة موقف حاسم له بضرورة انعقاد جلسة لمجلس الوزراء واخراج البلد من الازمة الناتجة عن حاثة قبرشمون وضرورة تحلي كل الجهات بالمرونة وعدم التمسك بالحلول المطروحة الآن"، متسائلة "كيف لجهة أن تتمسك بحل وحيد؟".
وشددت على ان "صبر رئيس الحكومة بدأ ينفذ خاصة بعد اشارات أوضحت أن هناك مرونة في المواقف والتي غيرت موقفها بعد ذلك"، مشيرةً إلى ان "الحريري متوجه للدعوة لجلسة لمجلس الوزراء من المرجح أن تكون يوم الخميس في السراي الحكومي".
كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: صبر الحريري بدأ ينفذ ومن المرجح أن يدعو لجلسة الخميس بالسراي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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