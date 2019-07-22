ماكرون: تمت الموافقة آلية تضامن جديدة لتوزيع المهاجرين في أنحاء الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أن "نحو 14 دولة عضوا في ​الاتحاد الأوروبي​ وافقت على "آلية تضامن" جديدة اقترحتها ​ألمانيا​ و​فرنسا​ لتوزيع ​المهاجرين​ في أنحاء الاتحاد".

وأوضح ماكرون أنه "في ختام اجتماع هذا الصباح، عبرت 14 دولة عن موافقتها من حيث المبدأ على الوثيقة الفرنسية الألمانية"، مشيراً الى أن "فرنسا طلبت من ​الحكومة الليبية​ ضمان إنهاء احتجاز المهاجرين في ​ليبيا​ واتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان سلامتهم".

وكان وزراء الخارجية والداخلية في دول الاتحاد الأوروبي اجتمعوا في ​باريس​ لمناقشة ​الهجرة​ والمسائل الأمنية.

وانخفضت أعداد المهاجرين في الآونة الأخيرة بسبب جهود تقودها ​إيطاليا​ لمكافحة شبكات التهريب ودعم ​خفر السواحل الليبي​.