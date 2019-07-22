أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بـ"مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين جراء قصف فصائل مسلحة بالقذائف على حيي الجميلية والحمدانية ب​مدينة حلب​".

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كانت هذه تفاصيل خبر سقوط 7 قتلى وعدة جرحى بينهم أطفال بقذائف المسلحين في حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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