استئناف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي ورفعت حالة القوة القاهرة

أعلنت "المؤسسة الوطنية للنفط" في ليبيا "أنّها استأنفت الإنتاج في حقل الشرارة ورفعت حالة القوة القاهرة عن تحميلات نفطه الخام من مرفأ الزاوية".
وكان قد توقّف إنتاج الحقل، وهو الأكبر في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بعد أن أغلقت جماعة لم تكشف هويّتها صمّامًا في خط أنابيب يربط الحقل بميناء الزاوية الواقع على بعد 49 كيلومترا غربي طرابلس.
وذكرت المؤسسة في بيان سابق، أنّ "الحقل كان ينتج 290 ألف برميل يوميًّا قبل الإغلاق. وفي الفترة السابقة على الحرب الأهلية، بلغ إنتاج الحقل نحو 340 ألف برميل يوميًّا".
وتقوم "المؤسسة الوطنية للنفط" بتشغيل حقل الشرارة بالشراكة مع "ريبسول" الإسبانيّة و"توتال" الفرنسيّة و"أو.إم.في" النمساويّة و"إكوينور" النرويجيّة.
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