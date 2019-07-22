الطاقة الدولية: نراقب التطورات بمضيق هرمز ومستعدون للتحرك السريع

أعلنت ​وكالة الطاقة الدولية​ استعدادها للتحرك السريع للحفاظ على حق نقل الطاقة ب​مضيق هرمز​.

وفي بين لها، أوضحت الوكالة أنها "تراقب عن كثب التطورات في مضيق هرمز، وإنها مستعدة للتحرك سريعا وبشكل حاسم إذا اقتضت الضرورة".

وأشارت الى أن "مخزونات الطوارئ كبيرة بما يكفي لتغطية أي تعطل لإمدادات ​النفط​ من مضيق هرمز لفترة طويلة، لكننا مستعدون للتحرك في حال حدوث تعطل لضمان استمرار تلقي الأسواق العالمية إمدادات كافية من الطاقة".

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل ​الولايات المتحدة​ ودول خليجية من جهة، و​إيران​ من جهة أخرى، جراء تخلي ​طهران​ عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي المبرم عام 2015 إثر انسحاب ​واشنطن​ منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر الحوثيين.