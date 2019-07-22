بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو هاتفيا الوضع في منطقة إدلب بسوريا، وشددا على أهمية تنسيق الجهود بغية تنفيذ اتفاق يقضي باستقرار الوضع هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف بحث هاتفيا مع جاويش أوغلو الوضع في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.