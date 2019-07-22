لافروف بحث هاتفيا مع جاويش أوغلو الوضع في إدلب

بحث وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ ونظيره التركي ​مولود جاويش أوغلو​ هاتفيا الوضع في منطقة إدلب ب​سوريا​، وشددا على أهمية تنسيق الجهود بغية تنفيذ اتفاق يقضي باستقرار الوضع هناك.

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