إعادة الإيرانية البريطانية زاغاري-راتكليف إلى السجن بطهران بعد تلقيها علاجا نفسيا

ذكر زوج ال​إيران​ية البريطانية المسجونة في إيران منذ عام 2016 بتهمة التحريض على الفتنة، نازانين زاغاري-راتكليف، أنّ زورجته "أُعيدت إلى سجن ايفين في ​طهران​، بعد تلّقيها العلاج في مصحّة نفسيّة في مستشفى عام لمدّة تقارب الأسبوع".

وأوضح أنّ "زوجته بقيت موثقة بالأغلال وتحت حراسة مشدّدة لمدّة ستة أيام في المستشفى، في وضع أدّى إلى "انكسارها" نفسيًّا. ونقل عنها إشارتها إلى "أنّني في حالة جيدة، رغم انكساري، ولكنّني لا زلت على قيد الحياة. لم يسمحوا لي بمغادرة الغرفة وكنت موثّقة إلى سريري. لقد كان ذلك تعذيبًا حقيقيًّا وأنا مرتاحة لعودتي إلى السجن".