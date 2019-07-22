موسوي: الاجتماع الاستثنائي للجنة المشتركة للاتفاق النووي يعقد في فيينا الاحد المقبل

أكّد المتحدث باسم ​الخارجية الايرانية​ ​عباس موسوي​ أنه "عقب الاجتماع السابق للجنة المشتركة للاتفاق النووي قادت ​السياسة​ ​الجديدة​ ل​إيران​ على صعيد تعليق تنفيذ بعض التزاماتها الى نتائج عملية ودعت الجهات الأوروبية الى بحث هذا الوضع الجديد في اجتماع للجنة المشتركة على مستوى مساعدي وزراء الخارجية قبل انعقاد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية، في العاصمة النمساوية ​فيينا​ في الثامن والعشرين من الشهر الحالي "، موضحًا أن "هذا الاجتماع لن يكون بديلاً للاجتماع القادم لوزراء الخارجية، بل سيمهد الأرضية بشكل افضل لعقد اجتماع الوزراء".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي ريابكوف​ قد لفت أمس الأحد إلى أن "اجتماع اللجنة المشتركة سيعقد في الأيام المقبلة وأنا غير متأكد مئة بالمئة من عقد الاجتماع يوم الاحد المقبل لكنني أعلم أنه سيعقد تقريبا في هذه الفترة".