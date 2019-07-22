شويغو بحث مع نائب رئيس مجلس وزراء كوبا قضايا الأمن بمنطقة الكاريبي

بحث وزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​ مع نائب رئيس مجلس وزراء كوبا ريكاردو كابريساس رويز قضايا ​الأمن​ في منطقة الكاريبي. وتبادل الجانبان خلال المحادثات وجهات النظر حول القضايا الرئيسية للأمن الدولي والإقليمي، وقضايا التعاون الثنائي وآفاقه.

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