الأمن السوداني ينفي مقتل مواطن تحت التعذيب في ولاية جنوب كردفان

نفى جهاز الأمن والمخابرات ​السودان​ي، في بيان، "خبر ​مقتل مواطن​ تحت التعذيب في أحد مقراته بولاية جنوب ​كردفان​".

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية المقربة من الحركة الاحتجاجية قد اتهمت، في بيان، "قوات الدعم السريع بالتسبب في وفاة شاب بعد تعذيبه أثناء احتجازه في مدينة الدلنج وسط السودان"، منددة بـ"ممارسات ​الأجهزة الأمنية​ بحق المواطنين".

ولم توضح اللجنة ظروف وأسباب اعتقال الشاب حسن شرف الدين، إلا أنها ذكرت أنه تعرض للتعذيب قبل وفاته في مكاتب جهاز الأمن بمدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان.

وأوضحت اللجنة أن "ممارسات جهاز الاستخبارات البشعة لا تزال تحصد أرواح مواطنين بطرق غير قانونية ولا تخضع لمحاكمات عادلة"، مشددة على "أننا ندين ونستنكر تلك الممارسات حتى قيام دولة القانون والمحاسبة".