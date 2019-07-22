توقيف أمير سعودي من قبل الامن العام كان بطريقه لشراء كمية من المخدرات

أفادت إذاعة ​صوت لبنان​ بأن ​الأمن العام​ أوقف أميرا سعوديا كان في طريقه لشراء كمية من ​المخدرات​. وكشفت المعلومات للإذاعة ان "الأمير السعودي الموقوف كان سيقوم بصفقة لشراء كمية كبيرة من الكبتاغون لاخراجها من لبنان وتم توقيفه على احد حواجز الأمن العام المحيطة بالضاحية".

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