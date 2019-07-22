موسكو تنفي شن الطيران الروسي غارة على سوق في إدلب

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بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في العاصمة طهران، تطوات الأوضاع وسبل حل الأزمة الراهنة في المنطقة

ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن عبد المهدي وروحاني ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في منطقة الخليج.

وتأتي زيارة عبد المهدي إلى إيران في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة بين طهران وواشنطن ولندن، خاصة بعد إعلان إيران تلقيص التزاماتها بالاتفاق النووي عقب خروج واشنطن من الاتفاق.

هذا وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد أبدى استعداد العراق للتوسط بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من أجل التخفيف من حدة التوتر وإرسال الوفود إليهما.