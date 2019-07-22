كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون: دول الاتحاد الأوروبى تتفق على آلية جديدة لمواجهة تدفق المهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين إن نحو 14 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي وافقت على "آلية تضامن" جديدة اقترحتها ألمانيا وفرنسا لتوزيع المهاجرين في أنحاء الاتحاد.

وكان وزراء الخارجية والداخلية في دول الاتحاد الأوروبي اجتمعوا في باريس لمناقشة الهجرة والمسائل الأمنية.

Advertisements

وقال ماكرون للصحفيين "في ختام اجتماع هذا الصباح، عبرت 14 دولة عن موافقتها من حيث المبدأ على الوثيقة الفرنسية الألمانية".

وأضاف ماكرون أن فرنسا طلبت من الحكومة الليبية ضمان إنهاء احتجاز المهاجرين في ليبيا واتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان سلامتهم.