كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير شؤون تركية يكشف: أزمة كبرى تواجه أردوغان بسبب التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كرم سعيد، خبير الشئون التركية، إن تركيا تصر على اختراق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتنقيب عن الغاز في قبرص.

وأضاف"سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج"صالة التحرير"، المذاع على فضائية"صدى البلد"، مساء الإثنين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواجه أزمة دولية كبرى بسبب التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط بدون شرعية.

وأشار إلى أن العقوبات الأوروبية على تركيا مازالت رمزية ولكنها ستكون مؤثرة في ظل تراجع الاقتصاد التركي بشكل لم يحدث من قبل، موضحًا أن معدل التضخم ارتفع، ومعدل البطالة ارتفع بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى تصاعد أزمة الديون.

وتابع خبير الشئون التركية: "هناك عزوف من المستثمرين الأجانب على الاستثمار في تركيا"، لافتًا إلى أن أنقرة تحاول فتح ثغرة لها من خلال الدعوة إلى الحوار والنقاش دون جدوى.

