وزير الرياضة: “لقجع أقلق أعداء الوحدة الترابية ونجاحه في الـ”كاف” سبب “العاصفة” التي تعرض لها

قدم رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة المغربي، تهانيه لفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعد أن تم اختياره نائبا ثانيا لرئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، معتبرا ذلك ” انتصارا سياسيا” للمغر ب، ضد أعداء الوحدة الترابية.

وقال العلمي، في اللقاء التواصلي الذي عقدته الجامعة مع أسرة كرة القدم المغربية، عشية اليوم الإثنين، بقصر المؤتمرات بالصخيرات: ” أهنئ السيد فوزي لقجع، تعيينه نائبا ثاني لرئيس الاتحاد الإفريقي، أزعج عدد من المنافسين، وخصوم الوحدة الترابية، داخل الاتحاد الإفريقي، هنيئا له بتكريس الحضور المغربي النوعي في هذه الهيئة الكروية، هذا عمل سياسي له أهمية كبيرة”.

وأضاف العلمي: ” أكيد أن هذا الأمر، أقلق العديد من المنافسين، الذين قاموا بتوجيه السهام للرئيس، أؤكد من هذا المنبر أني أقدم كصديق وكوزير وكمسؤول من الحكومة المغربية، مساندتنا المطلقة للعمل الذي تقومون به”.

Advertisements

وبخصوص الجامعة، قال وزير الرياضة: ” الجامعة تقوم بمجهودات جبارة، وهذه النتائج التي حققتها منذ سنة 2014، رفعت سقف انتظارات المغاربة، لذلك تم إثارة الجدل وزوبعة بعد “الكان”، الآن نجتمع بعد ما مرت العاصفة، مازال ينتظرنا عمل كبير، ولكن نحن في الطريق، وأنا متأكد من أن هذا العمل سيعطي ثماره”.

رشيد الطالبي العلمي، تحدث أيضا عن هذا اللقاء التواصلي، واعتبره بأنه ” وقفة تأملية من مبادرة من رئيس الجامعة من أجل تقييم محطة المنتخب المغربي، حبدا لو أن الجميع يقوم بهذا العمل، فهذه المبادرات تجعلنا نتقدم للأمام”.