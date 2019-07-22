رسميا.. الإيطالي سيميوني مدربا لشباب المحمدية

أعلن فريق شباب المحمدية لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده بشكل رسمي مع الإيطالي ماركو سيميوني، للإشراف على تداريب الفريق الأول بدءا من الموسم القادم.

ويساعد المدرب الإيطالي في مهمة الجديدة مع الشباب، لاعب الفريق السابق رشيد روكي، حيث تسعى مكونات ممثل مدينة الزهور إلى ضمان الصعود للقسم الأول من البطولة الاحترافية الموسم القادم.

ويملك صاحب 50 عاما تجربة قصيرة في القارة السمراء، حيث سبق له الإشراف على تدريب النادي الإفريقي التونسي، في الفترة الممتدة من يوليوز 2017، إلى أكتوبر من العام نفسه.

ويلعب شباب المحمدية، الموسم القادم بالبطولة الاحترافية في قسمها الثاني، بعد أن تأهل السنة الماضية من قسم الهواة، ويخطط جاهدا إلى العودة مجددا إلى قسم الكبار في العام القادم.