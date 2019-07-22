وزارة أمزازي تُوضح: لا تعويض جزافي للأساتذة المجازين

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي استفادة الأساتذة المجازين، فوج 1989/1990/1991، من تعويض مادي، يهم السنتين الجزافيتين في السلم العاشر.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الاثنين، إنه طبقا للمقتضيات الواردة، في المادة 115 مكرر أربع مرات، من المرسوم 2.11.622 الصادر في 25 نونبر 2011، فقد استفاد جميع الموظفين، الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والمنبثقون عن الأطر المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.58.742، ابتداء من 27/12/2011 من أقدمية اعتبارية أقصاها سنتين من أجل الترقي في الدرجة، والرتبة في آخر وضعية إدارية.

ودعت الوزارة نساء ورجال التعليم إلى التحلّي بالحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء أكاذيب، والأخذ فقط، بالوثائق الصادرة عن مصالحها والمنشورة بموقعها الرسميwww.men.gov.ma، وبصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.