مشاكل فرانش مونتانا مع والده تشغل مواقع التواصل.. والدته تقدم رواية أخرى

أصبحت المشاكل العائلية للفنان المغربي العالمي فرانش مونتانا حديث مواقع التواصل الاجتماعي، أخيرا، بعد خروج والده في تصريحات صحفية، يدعي فيها أن ابنه تخلى عنه، على الرغم من شهرته، وثروته، وهو الآن مهدد بالتشرد، غير أن والدة فرانش مونتانا فندت كل ذلك.

ولجأ والد فرانش مونتانا إلى الصحافة لتسليط الضوء على وضعه الصحي، إذ إنه يعاني مشاكل صحية، أثرت في بصره، إضافة إلى أنه مهدد بالإفراغ من مسكنه، ما جعل الجمهور يوجه اتهامات إلى مونتانا ” بأنه مسخوط باه””.

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والدة فرانش مونتانا، في حديثها مع إذاعة “هيت راديو”، فندت كل الادعاءات، وقالت إن ابنها كريم كان حريصا على توفير حياة كريمة لوالده، لكن هذا الأخير مستهتر، ويصرف المال في السهر، وهو الآن يحاول الضغط على ابنه عبر الإدلاء بالمغالطات من أجل منحه المال، وإلا سيلطخ سمعته.

وتعرف الجمهور على وضع مونتانا مع والده، بعد ما كان قد شارك قبل سنوات في برنامج “قصة الناس”، وروى قصة فقدانه لثروته، وتخلي أسرته الصغيرة عنه، في حين أن زوجته السابقة والدة مونتانا كذبت ذلك، وقالت إنه هو من تخلى عن أسرته في الولايات المتحدة الأمريكية، وعاد إلى المغرب.