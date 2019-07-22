تقارير تكشف خطة ريال مدريد لضم نيمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية، عن خطة ريال مدريد الإسباني من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن ريال مدريد اقترح على سان جيرمان، الحصول على 90 مليون يورو بجانب الاستفادة من جهود غاريث بيل، مقابل ضم نيمار.

وأضافت "رغم أن نيمار يرغب في العودة لبرشلونة، لكن تعاقد الفريق الكاتالوني مع أنطوان غريزمان قد يعقد مهمة انضمامه للبارسا خلال الصيف الحالي".

وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد يتحلى بالجدية في رغبته حول ضم نيمار هذا الصيف.

يُذكر أن اسم نيمار ارتبط بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعدما أبدى اللاعب عدم رغبته في البقاء مع النادي الفرنسي، لكن كل المؤشرات تُفيد بعودته لصفوف برشلونة.