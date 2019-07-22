مانشستر يونايتد يتراجع عن ضم بيل!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي تراجع عن فكرة التعاقد مع النجم الويلزي، غاريث بيل، من ريال مدريد الإسباني.
وارتبط اسم بيل بمانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة، حيث سعى الشياطين الحمر لضمه أكثر من مرة، لكن سولسكاير رفض التعاقد معه هذا الصيف.
وبحسب صحيفة "Evening Standard" الإنجليزية، فإن سولسكاير يرغب في تقليل المُعدل العمري للاعبي الفريق، ولذلك لن يقبل بضم بيل صاحب الـ30 عاما.
وأشارت الصحيفة إلى أن مدرب الميرينغي، زين الدين زيدان، يسعى لاستخدام ورقة بيل في الظفر بخدمات بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد.
لكن إدارة النادي الإنجليزي، متمسكة بالحصول على 170 مليون جنيه إسترليني، مقابل التخلي عن بوغبا، وسترفض وجود لاعبين ضمن الصفقة.
ورغم العديد من التقارير الصحفية الأخيرة، حول وجهة بيل، والحديث عن اهتمامات أوروبية بضمه، لكنه بات أقرب إلى الدوري الصيني.
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