ماكرون: آلية أوروبية جديدة لتوزيع المهاجرين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، إن نحو 14 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، وافقت على "آلية تضامن" جديدة اقترحتها ألمانيا وفرنسا لتوزيع المهاجرين في أنحاء الاتحاد.



وكان وزراء الخارجية والداخلية في دول الاتحاد الأوروبي اجتمعوا في باريس لمناقشة الهجرة والمسائل الأمنية.

وقال ماكرون للصحفيين "عبرت 14 دولة عن موافقتها من حيث المبدأ على الوثيقة الفرنسية الألمانية".

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وأضاف ماكرون أن فرنسا طلبت من الحكومة الليبية ضمان إنهاء احتجاز المهاجرين في ليبيا واتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان سلامتهم.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين والنازحين في العالم قفز إلى 68.5 مليون شخص نهاية عام 2017، مسجلاً بذلك ارتفاعاً جديداً للعام الخامس على التوالي.

وفي عام 2015، وخلال الأشهر الأولى من عام 2016 وصل نحو 1.2 مليون لاجئ ومهاجر إلى الشواطئ الأوروبية، وكان معظمهم قد فروا من الصراعات والاضطهادات.

ومن بين ملايين الأشخاص عديمي الجنسية حول العالم، تقدر المفوضية الأوروبية بأن يكون نحو 570 ألف شخص منهم في القارة العجوز.