الرئيس الأمريكي: من الصعب إبرام صفقة مع إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أنه نتيجة الانتهاكات الإيرانية يصعب التوصل إلى إبرام صفقة مع نظام طهران.

وكان ترامب أعلن منذ أشهر أنه على استعداد للتوصل إلى صفقة جديدة مع إيران عقب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي العام الماضي.



في سياق آخر، أضاف ترامب أن رئيس وزراء الهند طلب منه المساعدة فيما يتعلق بمنطقة كشمير المتنازع عليها، وأبدى ترامب استعداده للتوسط من أجل التهدئة.

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وقال ترامب في البيت الأبيض حيث يستضيف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان: "إذا كان بإمكاني أن أساعد، أودّ أن أكون وسيطاً .. إذا كان بإمكاني أن أفعل شيئاً، أخبروني".

والشهر الماضي أعلنت إيران زيادة معدل تخصيبها لليورانيوم عن الحد المسموح، في ابتزاز صريح للقوى الأوروبية، ومع مطلع الشهر الجاري، أكدت وكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران خصبت اليورانيوم بدرجة نقاء أعلى من المنصوص عليه في الاتفاق النووي.

كما اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الإدارات الامريكية السابقة بإبرام صفقات سيئة مع النظام الإيراني، مما جعل إيران أكثر عدوانية.

وشنت إيران عدداً من الهجمات الإرهابية، آخرها الجمعة الماضي، بعد اختطاف الحرس الثوري الإيراني ناقلتي نفط بريطانيتين إحداهما تسمى "ستينا إمبيرو" لدى عبورهما مضيق هرمز، ليصبح ثامن اعتداء تتعرض له ناقلات النفط في هذه المنطقة منذ شهر مايو/أيار الماضي.